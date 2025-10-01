Canal de televisión se dejará de emitir en Chile: conoce la fecha en que terminarán sus transmisiones

Recientemente, se dio a conocer una inesperada noticia. Resulta que durante las próximas semanas un canal de televisión se despedirá de siempre para Chile.

Estamos hablando de ni más ni menos que Más Chic, canal pagado argentino que se dedica a emitir contenido sobre estilo de vida y bienestar.

Según informó ADN.cl, Zapping dio a conocer que el canal desaparecerá de manera definitiva de la cartelera en Latinoamérica. Esto debido a la decisión del titular de la licencia.

Vale señalar que Claro y VTR también confirmaron la noticia y la el canal dejará de ser emitido el sábado 1 de noviembre.

Por otro lado, es importante mencionar que el canal tuvo por más de 10 años emitiendo sus contenidos.

Además, se dio a conocer que habrá una modificación. Resulta que en reemplazo de Más Chic llegará el canal AMC, el que emite programas de ficción y forma parte de la filial estadounidense.

Vale señalar que este programa emite dramas como Into the Badlands, Parish, Rectify, The Son, The Terror, The Walking Dead y TURN.

«AMC Series ofrece una selección curada de contenido con el prestigio y calidad que solo la marca AMC puede garantizar», indican desde el servicio de suscripción.

Asimismo, adelantaron que «hay contenido para todo tipo de público, desde los amantes del cine negro y el suspenso hasta quienes buscan humor inteligente».

