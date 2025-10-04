04 Oct, 2025. 16:50 hrs

Rauw Alejandro en Chile: Revisa el posible setlist para sus conciertos del 13, 14 y 15 de octubre

Ya no queda nada para la serie de conciertos de Rauw Alejandro en Chile, revisa acá el supuesto orden y listado de las canciones que cantará.

Por Sebastian Contreras
Rauw Alejandro
Rauw Alejandro volverá a nuestro país como parte de su gira mundial «Cosa Nuestra«, con base en su más reciente álbum, del mismo nombre.

El cantante puertorriqueño se presentará en tres fechas en el Movistar Arena, el 13, 14 y 15 de octubre.

Revisa el posible setlist para sus conciertos el 13, 14 y 15 de octubre

Tras agotar rápidamente las fechas programadas para el martes y miércoles 14 y 15 de octubre, Rauw Alejandro decidió sacar una nueva fecha para su tour en Chile, el lunes 13 de octubre,

Se espera que el cantante y bailarín presente un show de primer nivel, con ambiente teatral y coreografías como las que nos tiene acostumbrados.

Chile será el primer destino en Sudamérica para Rauw Alejandro, para después llegar a Brasil, Argentina y Colombia. Después, el cantante terminará su recorrido en México y Puerto Rico.

En cuanto a las canciones que tocará en nuestro país, más conocida como el setlist, basándose en sus conciertos previos al de nuestro país, grupos de fans como @akaelzorro o @rauwfanscdmx han compartido lo que más se ha repetido, y probablemente sea el caso también en Chile:

  1. Punto 40
  2. IL Capo
  3. Panties y Brasieres
  4. Déjame Entrar
  5. Santa
  6. Mil Mujeres
  7. Tattoo
  8. Fantasías
  9. El Efecto
  10. Desesperados
  11. Revolú
  12. Commited
  13. La Old Skul
  14. No Me Sueltes
  15. Touching The Sky
  16. Todo De Ti
  17. Carita Linda
  18. Amar De Nuevo
  19. 2/Catorce
  20. S E X P L A Y L I S T 1
  21. DILUVIO
  22. Khé?
  23. Pensándote
  24. Se Fue
  25. Pasaporte
  26. Baby Hello
  27. Cosa Guapa
  28. Ni Me Conozo
  29. Cosa Nuestra
  30. Tú Con Él
  31. Espresso Martini
  32. Baja Pa Acá
  33. Que Pasaría…
  34. Lokera
  35. 2:12 AM
  36. Desenfocao’
  37. SEXXXMACHINE

Aun así, no existe una confirmación oficial, y habrá que esperar hasta los conciertos para ver con qué nos deleitará Rauw Alejandro.

