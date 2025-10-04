Rauw Alejandro en Chile: Revisa el posible setlist para sus conciertos del 13, 14 y 15 de octubre
Ya no queda nada para la serie de conciertos de Rauw Alejandro en Chile, revisa acá el supuesto orden y listado de las canciones que cantará.
Rauw Alejandro volverá a nuestro país como parte de su gira mundial «Cosa Nuestra«, con base en su más reciente álbum, del mismo nombre.
El cantante puertorriqueño se presentará en tres fechas en el Movistar Arena, el 13, 14 y 15 de octubre.
Revisa el posible setlist para sus conciertos el 13, 14 y 15 de octubre
Tras agotar rápidamente las fechas programadas para el martes y miércoles 14 y 15 de octubre, Rauw Alejandro decidió sacar una nueva fecha para su tour en Chile, el lunes 13 de octubre,
Se espera que el cantante y bailarín presente un show de primer nivel, con ambiente teatral y coreografías como las que nos tiene acostumbrados.
Chile será el primer destino en Sudamérica para Rauw Alejandro, para después llegar a Brasil, Argentina y Colombia. Después, el cantante terminará su recorrido en México y Puerto Rico.
En cuanto a las canciones que tocará en nuestro país, más conocida como el setlist, basándose en sus conciertos previos al de nuestro país, grupos de fans como @akaelzorro o @rauwfanscdmx han compartido lo que más se ha repetido, y probablemente sea el caso también en Chile:
- Punto 40
- IL Capo
- Panties y Brasieres
- Déjame Entrar
- Santa
- Mil Mujeres
- Tattoo
- Fantasías
- El Efecto
- Desesperados
- Revolú
- Commited
- La Old Skul
- No Me Sueltes
- Touching The Sky
- Todo De Ti
- Carita Linda
- Amar De Nuevo
- 2/Catorce
- S E X P L A Y L I S T 1
- DILUVIO
- Khé?
- Pensándote
- Se Fue
- Pasaporte
- Baby Hello
- Cosa Guapa
- Ni Me Conozo
- Cosa Nuestra
- Tú Con Él
- Espresso Martini
- Baja Pa Acá
- Que Pasaría…
- Lokera
- 2:12 AM
- Desenfocao’
- SEXXXMACHINE
Aun así, no existe una confirmación oficial, y habrá que esperar hasta los conciertos para ver con qué nos deleitará Rauw Alejandro.
