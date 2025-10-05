«Es una vulneración asquerosa»: Mariela Montero sufrió robo de su celular y la extorsionaron con fotos íntimas

A través de sus redes sociales, Mariela Montero contó la triste situación de la que fue víctima recientemente. Resulta que le robaron su celular, y además, comenzaron a extorsionarla con cosas íntimas.

«Me robaron mi teléfono. Algún desgraciado me robó mi teléfono. Una persona que tuvo muchos problemas en su vida. Algún ser que está muy herido, muy lastimado», reveló en un video.

Mariela Montero sufrió robo de su celular y la extorsionaron con fotos íntimas

En un video en su cuenta de Instagram, Mariela Montero relató la triste situación a sus seguidores: «no solamente viví la situación horrible de sentir que alguien me robara, en la vereda de mi casa, sino que encima empezó a contactarse con gente, familiares míos o mi pareja. Empezó a extorsionarme con fotos».

«Me empezó a subir un montón de imágenes y cosas de mi vida íntima, lo cual me avergüenza un montón. Un montón, porque es algo mío en mi vida y siento que me la robaron«, agregó.

Según señaló, Mariela Montero está triste, puesto que afecta a su círculo: «Sobre todo a la gente que me ama, a mi familia, a mi pareja. Yo soy mamá».

«Siempre había escuchado cómo se siente la gente cuando es robada y es una vulneración asquerosa«, exclamó.

En esa misma línea, Mariela Montero explicó: «Sigo con mucha vergüenza. Me da vergüenza salir a la calle y que la gente haya visto mis fotos, videos, me da vergüenza. Pero, bueno, es parte de la vida. Soy una figura pública y me hago cargo de mis errores y de mis cosas».

Aun así, desafió al ladrón y se demostró valiente: «Bueno, si querés subir, subí lo que quieras. Yo no le tengo miedo a nada«.

«Son gente grande y lo que han visto, es lo que ustedes también hacen y lo que ustedes también tienen«, cerró Mariela Montero.

