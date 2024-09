¿Cuál es origen del nombre «Ke Personajes»?: la banda argentina lo reveló en RadioActiva

Durante la jornada de este lunes 2 de septiembre, DJ Black y JL Godoy tuvieron una entrevista de lujo. Resulta que estuvieron con ni más ni menos que con los integrantes del popular grupo de cumbia Ke Personajes.

En esta instancia, desde la agrupación revelaron el motivo de su nombre y dieron detalles de sus inicios. En este sentido, el baterista Sebastián Boffeli recordó el 2016.

«Teníamos shows, pero no teníamos nombre. Nos contratan igual, pero no teníamos el nombre todavía de la banda y nosotros ya éramos medios personajes. Emanuel ya era carismático y para mí quedaba bien el nombre y se me ocurrió Ke Personajes y quedó», señaló.

«Y quedó el nombre y fue aceptado entre nosotros y después a la gente también le gustó», agregó Sebastián Boffeli.

Los inicios de Ke Personajes en la música

Además, desde la banda también se refirieron a sus inicios en la música y los recuerdos que tienen. De este modo, indicaron que siempre proyectaron tener éxito.

«Las sensaciones del momento eran la búsqueda de lo que hoy estamos viviendo, a niveles no pensados, obviamente (…)Esa masividad, puntualmente, es lo que yo veía. Creo que los chicos también», reveló la voz de Ke Personajes, Emanuel Noir.

«Ese poquito de gente eran millones de personas y hoy disfrutamos de millones de personas», añadió.

En este sentido, Emanuel Noir también expresó: «Anoche nos acordábamos cuando viajábamos trece horas en un auto con todos los instrumentos encima. Tocábamos y nos devolvíamos a las tres horas para ahorrarnos la plata del hotel».

«O sea, ¿me entendés?, se hizo en el camino, se creó el camino», indicó el vocalista de Ke Personajes.

Es importante señalar que la popular agrupación argentina se presentará este lunes 2 de septiembre en el Movistar Arena. De este modo, en esta instancia sus fanáticos podrán disfrutar de sus grandes éxitos en vivo.

Recordemos que durante el año pasado, Ke Personajes también se presentó en el recinto ubicado en el Parque O´Higgins.