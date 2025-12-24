¿Dónde está el Viejito Pascuero?: conoce dónde va pasando el trineo previo a su llegada a Chile

Ya estamos en vísperas de la especial Navidad y miles de niños y niñas están ansiosos esperando que pase el Viejito Pascuero.

Hoy, 24 de diciembre, es un una de las fechas más esperadas del año. Se vive Noche Buena en diversos lugares del mundo.

De este modo, durante esta jornada, niños y niñas se encuentran esperando la llegada del Viejito Pascuero, quien antes de llegar a Chile recorrerá otros países.

¿Cómo saber dónde está el Viejito Pascuero?

Como sabemos que la espera genera gran ansiedad y nerviosismo, te contamos que Google cuenta con una plataforma para conocer el trayecto real trineo. Se trata de Santa Tracket, un sitio interactivo que muestras por dónde va pasando el Viejito Pascuero.

De este modo, se puede revisar minuto a minuto la ubicación y la cantidad de regalos que ha entregado. Además, es posible conocer datos entretenidos sobre el recorrido.

En este sentido, cada Navidad este sitio se transforma en una importante herramienta para las familias.

Por otro lado, el canal de YouTube logo blocks también cuenta con una alternativa para ver el recorrido. Se trata de una transmisión en vivo que también te dice donde está el trineo.

Es importante señalar que la llegada del Viejito Pascuero es entre Noche Buena y la madrugada de Navidad (25 de diciembre).

Sin embargo, a diferencia de otros países, en Chile no todos los niños esperan hasta después de dormir para abrir los regalos, sino que lo hacen después de las 00:00 horas.

