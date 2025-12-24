«Tengo cuatro hijos y esto es para ellos»: La emoción de la ganadora del Jaecoo 5 y los $5 milones en «RadioActiva y Curifor te cambian la vida»

Este miércoles se vivió una jornada mágica. Se llevó a cabo el esperado concurso «RadioActiva y Curifor te cambian la vida». De este modo, Victoria González logró ganar $5 millones y un vehículo marca Jaecoo 5, modelo J5 Prime 1.5T CVT9 de color blanco.

Además, otros oyentes de la radio de gente feliz ganaron otros premios como entradas para el concierto de Bad Bunny en Chile y $5 millones para compras en Romancia.

Vale señalar que este concurso es una iniciativa de RadioActiva que se ha vuelto una tradición navideña y que ha cambiado la vida de muchas personas y familias.

En este concurso se han regalado departamentos, vehículos, sumas millonarias de dinero y mucho más.

Y en la versión 2025 de «RadioActiva y Curifor te cambian la vida», Victoria fue la gran ganadora.

Tras responder el teléfono y responder: «RadioActiva 92.5, solo se vive una vez», la auditora se mostró muy emocionada y posteriormente vino a RadioActiva para conocer su premio.

Las palabras de Victoria González

Victoria vino desde su trabajo hasta RadioActiva, donde conversó con nuestra Tencha y se mostró muy emocionada.

«Decreté tanto este premio que ahora veo la recompensa (…) Estoy emocionada», indicó.

Posteriormente, Victoria González expresó: «Yo tengo cuatro hijos. Saludo a mis bebés, que los amo con todo el corazón. Y esto es para ellos. Les dije que me iba a ganar el auto y así fue».

En este sentido, la mujer indicó que participó porque quería ganar el auto y usarlo para salir junto a su familia.

«Deseé tanto este premio que yo creo que la vida me lo dio», indicó Victoria.

Además, dio a conocer que es una fiel auditora de RadioActiva y le dedicó unas tiernas palabras a nuestra Tenchita.

«Los escucho desde hace muchos años, principalmente a ti, Tenchita. Ya te doy las gracias porque has sido mi compañera en momentos difíciles. Tú con tus consejos. Eres fabulosa», le indicó.

@radioactivachile ¡Felicidades Victoria González! 🏆🥳 Nuestra ganadora de Radio Activa y Curifor te cambian la vida 2025, llegó para conversar con la Tenchita 🫂 Risas, emoción y una historia que demuestra que los sueños se cumplen 🚗 ¡Gracias por ser parte de la 92.5! 💛 ♬ sonido original – RadioActiva

