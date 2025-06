«Pa’ qué preguntai hue…»: Ivette Vergara sorprende con inesperada respuesta sobre su relación con Fernando Solabarrieta

Ivette Vergara protagonizó una nueva versión del espacio digital «Sin Editar» de Pamela Díaz, en el que entregó detalles sobre su vínculo con Fernando Solabarrieta.

Es importante recordar que en abril del año pasado, el periodista deportivo dio a conocer que se separó de la comunicadora después de más de 20 años juntos. Vale señalar que esto ocurrió después de que el Solabarrieta pasó por un difícil momento marcado por las adicciones.

No obstante, terminando el año pasado se comenzó a rumorear que habrían retomado su romance. Incluso, el relator deportivo indicó: «Puedo decir que los únicos incondicionales en mi vida son la familia, pero que todavía no he vuelto de manera formal o definitiva».

Ivette Vergara se refiere a su vínculo Fernando Solabarrieta

En la entrevista, Pamela Díaz le consultó a la exrostro de TVN: «¿Situación sentimental actual?».

Ante esto, Ivette Vergara, quien durante el último tiempo no ha entregado detalles con respecto su vínculo con Fernando Solabarrieta contestó: «¿Casada? ¿A eso te refieres? ¿Soltera o casada? Casada»

«¿Sigues casada?», expresó Pamela Díaz.

Ante esto, la conductora del programa «Hay que decirlo» señaló: «Hasta que no me divorcie». Frente a esto, La Fiera le indicó en modo de broma: «Hasta que nos muramos». Además, le preguntó: «¿Pero cuánto llevan? Ene».

En este contexto, Ivette Vergara mencionó que son 24 años juntos.

«¡Oh!, harto», le señaló Díaz. «Ya se van a quedar juntos yo creo, ¿o no sabemos?», agregó.

Frente a esto, la periodista le respondió tajantemente que «no».

En este contexto, fiel a su estilo, Pamela Díaz expresó: «Qué me tengo que meter yo en hueás también».

Y en medio de risas, Ivette Vergara le mencionó: «Si, pa’ qué preguntai hueás».

Posteriormente, cambiaron el rumbo de la conversación y empezaron a hablar de otros temas.

