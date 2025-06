«Una amistad tan grande no se vende»: Revelan nuevos detalles del conflicto de Fernando Solabarrieta con Luis Jara

Últimamente, Fernando Solabarrieta y Luis Jara han dado mucho que hablar. Esto debido a que el periodista deportivo confirmó el fin de su amistad.

De acuerdo al comunicador, esto fue producto de una entrevista que el cantante le realizó a Ivette Vergara en el programa «Al piano con Lucho». Momento en el que ellos estaban separados, por lo que la entrevista abordó la ruptura.

«Me doy cuenta de lo que mucha gente me había dicho y que yo no me había querido dar cuenta: que hay gente que vive de su ego y la televisión, que es lo único que le importa. Después de eso, me lo demostró», indicó Fernando Solabarrieta hace algunos días.

Además, señaló que luego de esto, cuando quiso hablar del tema con Luis Jara, este lo bloqueó.

En este contexto, este viernes en el programa de Mega «Only Fama», Solabarrieta habló del tema y mantuvo su punto de vista. En tanto, el cantante optó por no entregar declaraciones al respecto.

Daniela Aránguiz entrega detalles del conflicto entre Fernando Solabarrieta y Luis Jara

Y en el programa ya mencionado, Daniela Aránguiz entregó más detalles con respecto a la polémica.

«Para mí esto es un tema súper complicado, porque yo soy muy cercana a la familia Solabarrieta-Vergara, la quiero mucho», indicó la exchica Mekano.

En este sentido, Daniela Aránguiz contó: «Fernando y por lo que no quiere perdonar a Luis, es porque él piensa que una amistad tan grande no se vende, y no se llama, no se juega con esa separación».

«A él le hubiera gustado que se involucrara más en lo sentimental, no que quisiera lucrar con la separación de ellos dos», agregó.

Además, para concluir, Daniela Aránguiz señaló: «A Fernando le molestó que Lucho prefiriera su ego, o sea, que le invitara primero a ella y después que la haya invitado ella, lo haya invitado a él también y que él no haya aceptado esa invitación».