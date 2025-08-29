90’s Pop Tour llega por primera vez a Chile este 2025: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

El 90’s Pop Tour, exitoso espectáculo musical, llegará por primera vez a Sudamérica y a Chile, con un tremendo cartel que hará vibrar a distintas generaciones.

El evento reunirá a emblemáticos grupos como Magneto, Kabah, JNS, El Símbolo y The Sacados, quienes marcaron la década de los 90 con grandes éxitos. De este modo, se espera una noche repleta de hits, baile, energía y miles de recuerdos.

Vale señalar que desde que el 90’s Pop Tour que se estrenó en 2017, se ha posicionado como un fenómeno musical sin precedentes que ha vendido millones de tickets y que ha repletado más de 200 funciones. De este modo, se ha transformado en una de las giras más taquilleras de América Latina. Además, también cuenta con pasos por México, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador.

En concreto, el destacado espectáculo musical llegará a nuestro país el 29 de octubre de este año y tendrá lugar en el Movistar Arena. Instancia en la que se revivirán himnos de toda una generación.

¿Como comprar entradas para el 90’s Pop Tour?

Las entradas para el 90’s Pop Tour salieron a la venta este viernes 29 de agosto y se encuentran disponibles en la página web de PuntoTicket.

Vale señalar que los precios de las entradas van desde $11.500 hasta $138.000 (sin considerar el cargo por servicio) dependiendo la ubicación. A continuación te dejamos los valores:

Tribuna : $11.500

: $11.500 Platea Alta: $57.500

$57.500 Silla de Ruedas: $57.500

$57.500 Acompañante Silla de Ruedas: $57.500

$57.500 Platea Baja: $ 80.500

80.500 Platinum: $92.000

$92.000 Diamante : $103.500

: $103.500 Primeras Filas: $138.000

