Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton se la juega y lanza el pronóstico del tiempo en Santiago para Fiestas Patrias

Ya nos encontramos en pleno mes de septiembre y mucha gente tiene dudas con respecto a si es que existen probabilidades de que se desarrolle lluvia en la Región Metropolitana durante las Fiestas Patrias.

En este sentido, en la mañana de este miércoles 3 de septiembre, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton se la jugó con su pronóstico del tiempo para las esperadas celebraciones.

Jaime Leyton reveló que es posible que se desarrolle lluvia en la Región Metropolitana durante las Fiestas Patrias.

«71% de las veces que ha llovido, entre el 17 y 20 de septiembre, es en condiciones de neutralidad, como estamos este año», explicó el especialista.

Además, el meteorólogo de Mega indicó: «Los ciclos sinópticos de esta época son más o menos entre 5 y 8 días… El 10 llueve, súmale 8 y dice (18), ‘hay una buena probabilidad de que en estos días de Fiestas Patrias tengamos precipitaciones en Santiago«

Frente a esto, el periodista Gonzalo Ramírez indicó «se la jugó Don Jaime».

Luego, Jaime Leyton dio a conocer que el día en el que hay más posibilidades de que se desarrolle lluvia en Santiago es precisamente el 18 de septiembre.

Además, el meteorólogo reveló que entrega esta información para que la gente se vaya preparando de cara a las Fiestas Patrias.

«Mi intención no es aguar la fiesta, sino para que tengan a mano los bototos», indicó el especialista de Mega.

Vale señalar que de acuerdo a Jaime Leyton también hay posibilidades de que se desarrolle lluvia el 17 y 20 de septiembre. Sin embargo, es más probable que ocurra el 18.

En este contexto, el meteorólogo mencionó: «Esto es para que los fonderos y las personas se preparen, porque dicen ‘no si en septiembre siempre mejora el tiempo’, la probabilidad bajo esta condición de inestabilidad, es muy alta, un 71% calculada por los eventos medidos».