Artista de Viña sorprendió a pequeña fanática horas antes de su show: Se escondió en el público y esto fue lo que le regaló

A pocas horas de la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el dúo Jesse & Joy protagonizó un nuevo gesto que desató emoción en redes sociales.

Todo ocurrió en la galería de la Quinta Vergara. Jesse Huerta caminaba entre el público cuando se acercó a una niña que esperaba el show junto a un familiar. La joven se llamaba Javiera y no notó de inmediato que quien le hablaba era uno de los artistas más esperados de la noche.

El cantante compartió el registro en su cuenta de Instagram. “Disfruta mucho el show, Javiera, nos vemos en nada para subir al escenario en el Festival de Viña”, escribió.

Las reacciones al video viral de Jesse & Joy

La sorpresa fue mayor cuando Jesse le regaló entradas para más adelante. Al darse cuenta de quién tenía al frente, Javiera rompió en llanto. El músico la abrazó, se tomó una fotografía con ella y su acompañante, y además firmó el sombrero rosado que llevaba.

El propio artista cerró el video con humor: “El cubrebocas sigue siendo el mejor disfraz de todos los que he usado”.

La publicación generó inmediatas reacciones. “Amo cuando no lo reconocen”, comentó un usuario. “Pensé que no lo harías acá en Chile pero qué emoción ver a Javiera feliz”, escribió otra persona. “Soy Mega fan de lo que genera este tipo de acciones. Gracias por ese corazón”, agregaron.

