Nieve y lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton sorprende con su pronóstico del tiempo para Santiago

Durante la mañana de este miércoles, en el matinal de Mega, «Mucho Gusto», el meteorólogo Jaime Leyton entregó el pronóstico del tiempo y dio a conocer cuándo volvería la lluvia en la Región Metropolitana. Además, informó que podría caer nieve.

Vale señalar que en esta instancia, José Antonio Neme le solicitó que fuera serio a la hora de entregar su reporte. Frente a esto, el especialista aceptó y reveló cuándo iniciarían las precipitaciones en la capital del país.

Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton revela cuándo llegan las precipitaciones a Santiago

Tras la solicitud que le hizo el conductor del matinal, el meteorólogo de Mega reveló que durante la noche de este miércoles 20 de agosto iniciará la lluvia en Santiago. Sin embargo, se trataría de algo débil.

El experto aseguró que las precipitaciones iniciarían cerca de las 22:00 horas en algunos sectores de la Región Metropolitana.

Además, Jaime Leyton reveló en el espacio matutino que durante la jornada de mañana, jueves 21 de agosto, también llovería. Sin embargo, las precipitaciones serían débiles hasta el mediodía de dicho día. Mientras que durante el resto del día hasta el viernes tomarían mayor intensidad.

De hecho, el meteorólogo aseguró que para este viernes 22 de agosto se espera nieve en la Región Metropolitana. En concreto, este fenómeno afectaría a comunas del sector oriente de la capital.

Asimismo, Jaime Leyton reveló que el día de esta semana en que se espera que caiga más agua es el jueves 21 de agosto. Por otro lado, indicó que para el sábado y domingo de esta semana se esperan temperaturas mínimas inferiores a un grado. Mientras que durante este viernes 22 de agosto la mínima sería de un grado.