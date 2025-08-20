A una semana de la muerte de su esposa: Don Carter sorprende con positivo anuncio y se llena de apoyo en redes

Durante la semana pasada, Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter, enfrentó la dolorosa muerte de su esposa Marta Pinto.

Frente a esto, el humorista tuvo que restarse a último momento de un show que tenía junto a Iván Arenas en Viña del Mar.

Vale señalar que fue el mismo Don Carter que confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram,

De este modo, el actor y comediante compartió un sincero mensaje de despedida.

«Hoy me despido de mi amada Piru (Conchita), compañera de vida y mi mayor apoyo en cada paso de la vida y el trabajo. Su partida deja un vacío inmenso en mí y en nuestra familia. Pero también, un legado de amor, momentos inolvidables», expresó.

Además, añadió: «Agradezco de corazón a mi familia, amigos y a cada uno de ustedes por sus mensajes, su cariño y por acompañarme en este momento tan doloroso. Sus palabras me han dado fuerza para seguir adelante. Pronto nos volveremos a ver para seguir riendo».

Don Carter sorprende con nuevo anuncio

Recientemente, Don Carter generó sorpresa en sus seguidores tras anunciar que regresará a los escenarios.

«Amigos de Antofagasta, yo tenía un compromiso con ustedes el sábado 23 de agosto y lo voy a cumplir. Muchos piensan que a lo mejor no voy a llegar por lo que sucedió, pero pienso, ¿Qué sería de la risa sin pasar por la pena?», expresó a través de su cuenta de Instagram.

«Yo voy a estar ahí en el Teatro Municipal el sábado 23 de agosto… la idea es que lo pasemos bien a pesar de todo», añadió Don Carter.

Vale señalar que tras este anuncio, el humorista recibió diversos mensajes positivos por parte de sus seguidores.

«Don Carter no creo que lea esto pero lo quiero mucho. Su señora estará feliz de verlo siempre agarrar los micrófonos y haciéndonos feliz»; Te quiero mucho don Cárter. Un abrazo y mucha fuerza en estos momentos»; «Un grande Don Juan»; «Todos mis respetos y cariños Don Carter», fueron algunos de los comentarios que recibió el comediante.

