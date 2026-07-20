Savka Pollak confirma importante noticia: «Crucé medio continente para…»

Durante este fin de semana, Savka Pollak dio mucho que hablar tras realizar un importante anuncio en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora confirmó una importante noticia sobre su vida personal. Resulta que se transformó en abuela.

De este modo, Savka Pollak compartió una foto en la que está junto a su nieto, quien es hijo de su retoño Max.

Savka Pollak confirma que se convirtió en abuela

La comunicadora de 52 años compartió un emotivo mensaje para confirmar esta gran noticia.

«Crucé medio continente para conocer a Thiago, mi primer nieto, y todavía estoy tratando de entender todo lo que se siente tenerlo en mis brazos», partió señalando Savka Pollak.

Posteriormente, se sinceró a los efectos que tiene la llegada de este bebé para su familia. «Es una emoción rara y preciosa. No solamente aparece un nieto. También veo a Max convertido en papá, a Lauri y Matías estrenándose como tíos y a esta familia creciendo de una manera completamente nueva», expresó.

Asimismo, la exintegrante de SQP indicó: «Y aquí estamos… todos alrededor de esta guagüita, turnándonos para tomarlo, mirándolo dormir, celebrando cada gesto mínimo como si fuera un acontecimiento histórico».

«Yo pensé que venía a conocerlo, pero parece que también vine a enamorarme perdidamente. Bienvenido a la familia, Thiago. Tu abuela cruzaría todas las veces que fuera necesario para volver a tenerte así, cerquita de mí», añadió Savka Pollak.

Vale señalar que como era de esperarse, la publicación recibió múltiples reacciones de cibernautas. En este sentido, la comunicadora recibió múltiples mensajes positivos ante esta gran noticia.

«Ay amiga que lindo! Tanto amor»; «Lo más emocionante de la vida, un gran abrazo»; «Es lo más maravilloso del mundo, despues de nuestros hijos»; «Que sean muy felices»; «Bienvenida al club de las abuelas, felicidades», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió Savka Pollak.

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