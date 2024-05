«Me nació agradecerle en pantalla»: Daniel Fuenzalida y el emotivo momento que protagonizó con Savka Pollak en Ahora Caigo Prime

Recientemente, conversamos con nuestro querido Daniel Fuenzalida sobre el emotivo momento que protagonizó junto a Savka Pollak este domingo en Ahora Caigo Prime.

Recordemos que en esta instancia, el animador del espacio de TVN, tuvo unas sinceras palabras para la comunicadora. Cabe destacar que ambos trabajaron en el programa «En Portada» de UCV TV entre el 2011 y 2013.

«Les quiero confesar algo. Cuando yo volví a la televisión, volví después de mi rehabilitación, uno de los programas que me dio la entrada fue ‘En Portada’, que era conducido por Savka Pollak y ella no tuvo ningún problema que yo fuera su coanimador«, señaló Daniel Fuenzalida durante el episodio de este domingo de Ahora Caigo.

Además, agregó: «Me abrió las puertas, me enseñó en esta vuelta a la televisión, me dio todo el apoyo y yo lo quiero reconocer públicamente».

Daniel Fuenzalida entrega detalles de su reencuentro con Savka Pollak

Es por esto que conversamos con Daniel Fuenzalida, quien recordó su experiencia en el programa «En Portada» y el recibimiento que tuvo Savka Pollak con él.

«Fue una experiencia muy bonita, porque yo, después de mi rehabilitación, al primer programa al que fui de televisión, fue «En Portada», partió indicando nuestro querido locutor.

«Yo hacía un programa por internet que se llamaba «Twitcar» donde entrevistaba a famosos. Entonces ese material yo lo empecé a llevar a «En Portada» y de alguna manera me dejaron como panelista. Después me fui buscando el camino y finalmente me nombran como coanimador del programa donde la animadora era Savka», agregó.

En este sentido, Daniel Fuenzalida valoró el recibimiento que tuvo por parte de la popular comunicadora. «Ella fue muy generosa conmigo, me apoyó mucho. Ella ya estaba liderando un equipo, entonces uno en la televisión de repente no encuentra ese tipo de gesto de cómo impulsarme a tener el rol de coanimador», mencionó.

Además, el conductor del programa de concursos de TVN señaló que fue un bonito reencuentro y que «me nació agradecerle en pantalla, lo que ella hace más de 10 años había hecho por mí».