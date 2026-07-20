Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2026: revisa los vehículos que no pueden circular este martes 21 de julio

Desde el 1 de mayo está rigiendo la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que limita la cantidad de vehículos que circulan por la capital con el fin de cuidar la calidad del aire.

De hecho, la medida se aplica en meses de otoño e invierno, que es precisamente cuando más aumenta la contaminación. Además, forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

La restricción vehicular estará en vigencia hasta el 31 de agosto. Además, rige entre lunes y viernes (excepto festivos) desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

Revisa la restricción vehicular de este martes 21 de julio

Los vehículos que tendrán restricción vehicular en la Región Metropolitana este martes 21 de julio son aquellos que tienen patentes finalizadas en los siguientes números:

Automóviles que son catalíticos y se inscribieron antes del 1 de septiembre del 2011: 0 y1.

Automóviles que no son catalíticos y no tienen sello verde: 0, 1, 2 y 3.

Motocicletas de antes del 2002: 0, 1, 2 y 3.

Motocicletas que se inscribieron entre el 2002 y septiembre de 2010: 0 y 1.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 0, 1, 2 y 3.

Transportes de carga que no tienen sello verde: 0, 1, 2 y 3.

Vale señalar que es importante que los conductores estén pendientes y respeten la restricción vehicular. De este modo, se cuida la calidad del aire y evitan exponerse a multas.

Las sanciones por no cumplir con esta medida se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto equivale aproximadamente a entre $70 mil y $90 mil.

En tanto, para conocer más detalles sobre la restricción vehicular, se puede revisar la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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