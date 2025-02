El culto siempre gana: el importante hito que logró Easykid previo a su Movistar Arena

Easykid venía adelantando hace un tiempo su próximo proyecto, un álbum, sin fecha de lanzamiento oficial, pero para este 2025. El artista dejó en sus redes enigmáticos mensajes como «TENGO QUE ESTAR AHÍ» y «DANGER IM PART OF A CULT«.

Sin embargo, «Lil Chayanne» sorprendió a su público este martes, al anunciar su primer concierto en el Movistar Arena en solitario. Además, adelantó que su nuevo álbum saldrá antes del show.

El importante hito que logró Easykid previo a su Movistar Arena

La venta de entradas del concierto de Easykid en el Movistar Arena, que se realizará el 18 de julio, tuvo lugar este jueves 20 de febrero, con precios de entre los 10 mil hasta los 50 mil pesos.

La venta general de entradas comenzó a eso de las tres de la tarde. Y luego de solo un par de horas, se agotaron completamente en todos los sectores.

Tras la exitosa venta de entradas, el creador de la «Darkera» publicó en su Instagram: «Sold out, gracias culto, la vida a veces es difícil, pero hoy la vida es buena, we made it. ¿Alguien se quedó afuera?».

Esto llenó de especulación a los fanáticos, que piden una segunda fecha en el «Movisdark«. El artista prometió cantar sus canciones nuevas, pero también las favoritas de siempre del «culto».

Luego de este importante hito, Easykid se sinceró con sus mayores fanáticos, a través de su canal de difusión de Instagram: «Me siento muy feliz y agradecido por lo que logramos hoy culto, se siente surrealista todo esto».

«Tenía miedo de no lograr llenar el Movistar, pero ustedes una vez más no me dejaron caer, gracias por ser tan leales«, agregó.

Para cerrar, escribió: «Este día y este show son épicos y va a ser algo que es nuestro para siempre, los quiero mucho, el culto siempre gana«.