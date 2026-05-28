Brilló en populares teleseries de Chile y sorprende tras confirmar que se va a vivir con su pareja, su ex y sus hijos

Recientemente, la actriz nacional Fernanda Salazar sorprendió con una inesperada confesión. Resulta que dio a conocer que va a vivir con su expareja, Francisco Dañobeitía, quien también es actor, su pareja actual Juan José Ramdohr y sus hijos.

Vale señalar que a pesar de que los actores terminaron su relación siguen teniendo una buena relación. De hecho, suelen compartir registros juntos en redes sociales.

Fernanda Salazar tiene un hijo con Dañobeitía y otro con su actual pareja. Y recientemente, sorprendieron tras confirmar que vivirán todos juntos.

Fernanda Salazar confirma que vivirá con su pareja, su ex y sus hijos

A través de un video compartido en sus redes sociales, la actriz que brillado en múltiples teleseries de Mega indicó: «Voy a interrumpir las preguntas y respuestas porque llegamos a casa de Pancho. No sé si ya todos cacharon, pero vamos a vivir todos juntos en la misma casa. Y decidimos venirnos a la de él».

«Hay un montón de cosas que arreglar porque Pancho no está mucho en la casa. En realidad, una persona como que… A él le da lo mismo todo. Entonces nosotros no. Son formas distintas», añadió Fernanda Salazar.

De este modo, la intérprete indicó que prepara múltiples arreglos para la vivienda.

Además, Fernanda Salazar señaló que «la idea es que esta quede como rico, acogedor. Y de a poquitito ir levantando el espacio acá de la casa».

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