«¿Qué onda lo dotado?»: Pancha Merino pierde la cordura tras fijarse en íntimo detalle de destapado registro de Raimundo Cerda

Un curiosos momento se desarrolló en el último capítulo del programa «Noche de Suerte» de TV+. Espacio, en el cual estuvieron revisando algunos registros que se han viralizado del nuevo reality de Mega, «¿Volverías con tu ex?».

Vale señalar que es programa de telerrealidad todavía no se estrena. Sin embargo, ya iniciaron las grabaciones en Perú.

En este sentido, las panelistas no ocultaron su asombro al ver un registro en el cual Raimundo Cerda estaba con casi nada de ropa. De hecho, lo único que tenía era un protector genital.

Frente a esto, las panelistas se mostraron sorprendidas e incluso se acercaban a la pantalla para poder ver mejor al ex Gran Hermano Chile.

De hecho, Pancha Merino lanzó un comentario que no pasó desapercibido.

«¡¿Qué onda lo dotado de tu hermano?!», le consultó a Cuco Cerda, que estaba en el panel y se pudo ver un poco incómodo con el comentario.

Las reacciones que dejó este momento de «Noche de Suerte» de TV+

En la cuenta de Instagram del programa de TV+ se compartió un registro de este momento, el cual generó múltiples reacciones.

«En las we… q se fijan, además puede ser relleno»; «Qué vulgaridad más grande estos programas»; «Por plata hacen cualquier cosa»; «las minas calientes, se volvieron locas»; «si fuera una mujer serian denunciados»; «Que son rascas»; «La Pancha se puso igual a Don Carter»; fueron algunos de los comentarios que dejó la publicación.

Es importante mencionar que Raimundo Cerda ingresó a esta nueva versión de «¿Volvería con tu ex?» junto a Sofía Latorre, con quien tuvo un «casi algo» hace algunos años.

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