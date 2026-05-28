Los Auténticos Decadentes en Gran Arena Monticello: fecha del evento y cómo comprar entradas

Recientemente, se confirmó que Los Auténticos Decadentes vuelven a Gran Arena Monticello. Espacio en el cual la agrupación ha realizado exitosas presentaciones en otras ocasiones.

En esta oportunidad, la banda llega en el marco de la celebración de los 30 años de «Mi Vida Loca», icónico álbum del rock latino.

El show de Los Auténticos Decadentes Gran Arena Monticello se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre.

«Mi Vida Loca» se estrenó en julio de 1995 y fue un verdadero hito para la música latinoamericana. Con éxitos como «La Guitarra», «Diosa», «Corazón» y «El Murguero», el disco desafío lo establecido con fusiones con otros géneros como la cumbia y el cuarteto.

Esta obra rompió esquemas y posicionó a la banda argentina como un referente dentro del continente. Además, más allá del éxito comercial, este disco tuvo un gran impacto emocional.

«Mi vida loca nos llevó a un viaje inesperado. Con el paso del tiempo, estas canciones se transformaron y nos transformaron a nosotros. Este aniversario es una oportunidad muy especial para resignificar este álbum y celebrarlo desde la madurez, la humildad y el orgullo de saber que, casi sin querer, escribimos una página importante en la historia de la música», indican desde la banda.

La esencia de este álbum hizo que Los Auténticos Decadentes pudieron cruzar fronteras y posicionarse en el mapa internacional. Si bien en su momento fue una apuesta arriesgada, hoy se considera un un fenómeno cultural que abrió pasos a nuevos sonidos en la escena.

Cómo comprar entradas para el show de Los Auténticos Decadentes en Gran Arena Monticello

Las entradas para el evento estarán disponibles desde este viernes 29 de mayo, a las 14:00 horas a través de Ticketmaster.

Por otro lado, es importante mencionar que Gran Arena Monticello cuenta con estacionamiento gratuito.

También te podría interesar: Joe Vasconcellos revela como nació «Las Seis», uno de sus grandes éxitos: “Parecía un ambiente de Walking Dead

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google