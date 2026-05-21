Joe Vasconcellos revela como nació «Las Seis», uno de sus grandes éxitos: “Parecía un ambiente de Walking Dead

A pocos días de su esperado concierto “Toque de Éxitos”, programado para el próximo 29 de mayo en el Gran Arena Monticello, Joe Vasconcellos repasó parte de su historia musical y reflexionó sobre el presente cultural de Chile en su visita a Radio Activa.

El artista fue recibido como un verdadero “tesoro nacional” durante la conversación, donde recordó con nostalgia la época de Toque, el disco que lanzó en 1995 y que marcó un antes y un después en su carrera.

Joe Vasconcellos visitó la 92.5

Según contó, tras años trabajando de forma independiente, logró firmar con un sello internacional que le permitió acceder a mejores condiciones técnicas y trabajar junto al productor Guido Nisenson. En ese proceso también adquirió un órgano Hammond original, instrumento que terminó siendo clave en canciones como “Blusa Transparente” y “Solo por esta noche”.

Otro de los temas que abordó fue el impacto de la cumbia en la escena chilena. Vasconcellos aseguró que durante los años 90 existía cierto prejuicio hacia los sonidos latinoamericanos, pero que él siempre apostó por rescatar esa energía.

Además, reveló cómo nació uno de sus clásicos más reconocidos. “Las Seis” surgió tras una gira de batucada en Coquimbo, inspirada en la imagen de personas saliendo de fiesta al amanecer. “Parecía un ambiente de Walking Dead”, comentó entre risas.

El músico también entregó reflexiones más personales sobre el paso del tiempo y la vida actual. “Mi cuaderno tiene menos hojas que antes, entonces no voy a gastar mi tiempo precioso de vida en escuchar fracasos”, afirmó.

Respecto al país, expresó cierta preocupación por el clima social. “De toda América Latina nosotros los chilenos debemos ser los menos graves y puta que somos graves a veces”, lanzó.

Pese a ello, destacó con optimismo el trabajo de las nuevas generaciones y valoró que muchos jóvenes estén retomando géneros como el bolero y la música con armonías más elaboradas.

Finalmente, reafirmó su compromiso con el país y con su banda, adelantando un show de alto nivel en Monticello. “Subirme al escenario con la certeza de que vamos a patear traseros eso te da una seguridad muy grande”, cerró.

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