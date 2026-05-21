Perreolandia “In The House” llega al Movistar Arena: fecha, artistas y venta de entradas

La nostalgia y los clásicos del reggaetón se tomarán la capital con la llegada de Perreolandia “In The House”, una edición especial de invierno que promete reunir a toda una generación marcada por los éxitos del género urbano.

Perreolandia “In The House” llegará el próximo 27 de agosto al Movistar Arena para revivir los himnos que dominaron las pistas de baile durante los años dorados del reggaetón.

Perreolandia regresa a Santiago con una noche cargada de reggaetón

La cita quedó agendada para el miércoles 27 de agosto en el Movistar Arena de Santiago. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Punto Ticket.

Dentro del cartel destacan importantes exponentes del reggaetón clásico como Guelo Star, Khriz & Angel, Dálmata, Tony Dize y De la Ghetto. Quienes repasarán algunos de los temas más recordados y populares del género.

La propuesta busca ir más allá de un concierto tradicional, apostando por una experiencia enfocada en la nostalgia, la energía y la conexión con el público. Además de la música, el evento contará con una puesta en escena pensada para transportar a los asistentes a la época dorada del perreo.

La iniciativa es producida por Memo Entertainment y apunta tanto a quienes crecieron escuchando estos éxitos como a nuevas generaciones interesadas en conocer la esencia original del reggaetón.

Otro de los aspectos destacados es que se trata de un evento para todas las edades. Permitiendo que distintas generaciones puedan disfrutar juntas de esta celebración musical.

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