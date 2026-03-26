Reconocido actor que brilló en Netflix alza la voz tras viralización de video trabajando como Uber: «Decidí hacerlo por el camino largo»

Un reconocido actor que fue parte de popular serie de Netflix sorprendió a sus seguidores tras explicar por qué decidió trabajar como Uber. Esto después de que se viralizó un video en redes sociales.

Estamos hablando de Jay Torres, quien interpretó a Yoni Trejos en La Reina del Flow.

El intérprete, quien también es cantante lleva un tiempo trabajando en las calles de la ciudad Bogotá de Colombia.

En este sentido, a través de sus redes sociales explicó los motivos de por qué optó por dedicarse a ser conductor de Uber.

Jay Torres habla de su trabajo como conductor de Uber

En un video compartido en su cuenta de Instagram, el actor de la Reina del Flow señaló: «Ustedes no saben que, como artista independiente, uno tiene que meterle marketing, la estrategia, la campaña, videos musicales y veinte mil cosas más».

Además, Jay Torres indicó: «Yo no me arrepiento de haber sido Uber, de archivar documentos, de trabajar en barras como mesero, como bartender, en un ancianato».

«Este ha sido un proceso bonito que me lo estoy disfrutando. He tenido miles de oportunidades de hacerlo (ganar dinero) por la vía rápida, pero decidí hacerlo por el camino largo», añadió.

También te podría interesar: “No puedo usar bikini de triangulito”: Vale Roth revela que se someterá a cirugía estética tras cambios por la maternidad

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google