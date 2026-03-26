26 Mar, 2026. 20:00 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana? Jaime Leyton adelanta el pronóstico del tiempo en Santiago para este fin de semana
En la mañana de este jueves, el especialista de Mega reveló el pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital del país ¿Se espera lluvia en la Región Metropolitana? Revisa ACÁ.
También te podría interesar: Corte de luz en la Región Metropolitana, hoy 26 de marzo: Conoce las interrupciones de este jueves
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.