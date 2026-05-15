Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Recientemente, a través de redes sociales se viralizó un inesperado momento que vivió en pleno programa nacional. Instancia, en la que dos invitados protagonizaron una tensa pelea.

El espacio en cuestión es «Cuéntame todo y exagera», el que se emite en YouTube y ha contado con la presencia de diversos personajes de redes sociales. Muchos de estos forman parte del «Torneo de Cell».

Y en este episodio los presentes eran Caracoduende y Wasón King, quienes han alcanzado gran popularidad en redes.

Vale señalar que este capítulo del programa todavía no se estrena. Sin embargo, el momento ya se empezó a viralizar en redes sociales.

De este modo, hay que esperar su lanzamiento para saber si es que la pela fue de verdad o se trató de un «tongo».

Filtran video de inesperada pelea en pleno programa de TV

De acuerdo a los videos que se viralizaron en redes sociales y según consignó ADN.cl, el conflicto se habría generado debido a que Wasón King se burló del otro invitado, quien estaba mandando saludos en el espacio.

De este modo, según informó el medio ya nombrado, Caracoduente no aguantó y lo golpeó.

Vale señalar que en uno de los registros, se ve que después de la burla Caracoduente se paró rápidamente del asiento para encarar a su rival, quien se alejó rápidamente.

Sin embargo, en otro video se ve que le da golpes de puño, lo bota al suelo y lo patea. Incluso, la conductora del espacio también se cayó en su intento por separarlos.

Este momento fue compartido por la cuenta de Instagram @literaturaencaos y generó múltiples reacciones, de las que gran parte son burlas.

«Video completo xfa ajajaj»; «Donde puedo ver ese capitulo 😂»; «era verdad que taba pegao»; «Caracoduende dándole comida a Wason King», fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

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