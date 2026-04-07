Barristas de Colo Colo llegaron hasta hotel de Boca Juniors y protagonizaron violento incidente: asalto con arma de fuego

Durante este martes, a las 20:30 horas, Universidad Católica recibirá a Boca Juniors por el primer duelo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En este sentido, en la tarde de este lunes, cientos de hinchas del cuadro argentino llegaron al Pullman de Vitacura para recibir a los jugadores de su equipo.

Si bien en un inicio esto era una verdadera fiesta, la situación dio un inesperado vuelco para uno de los fanáticos. Resulta que AS Chile que se encontraba en el lugar de los hechos dio a conocer que en la intersección de Kennedy con Vitacura, siete delincuentes con prendas de Colo Colo asaltaron a este hincha.

El fanático le comentó al medio ya nombrado que portaba una mochilia en la cual tenía su notebook y otros elementos de su trabajo.

Vale señalar que la víctima de este robo es un argentino residente en Chile. Este forcejeó con los antisociales, pero que al notar que uno tenía un arma de fuego optó por entregar sus pertenencias.

Funcionarios de Carabineros estaban fuera del hotel, por lo que auxiliaron al hincha, quien después realizó la denuncia en una comisaria de la comuna.

Además, efectivos policiales detuvieron a dos menores de edad como sospechosos de este delito.

Universidad Católica vs Boca Juniors

El partido de Universidad Católica contra el cuadro argentino se desarrollará a las 20:30 horas de este 7 de abril en el Claro Arena ubicado en Las Condes.

El encuentro será emitido por televisión abierta a través de las pantallas de Chilevisión. Además, se podrá ver en la app MiCHV, CHV Youtube y la plataforma Disney+ (pagada).

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