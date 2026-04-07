Impacto total: revelan desgarradora noticia sobre supuesto hijo de Junior Playboy

Durante marzo, la popular chica Arsmate y personaje del internet, Yessenia Arancibia dio a conocer que supuestamente estaba esperando un hijo de Junior Playboy.

De hecho, la joven hizo el anuncio después de que tuvieran algunos momento de intimidad en el reality digital de Diego González, «El Secreto Final».

Y recientemente, Yessenia Arancibia entregó una actualización con respecto al hijo que estaba esperando.

Es importante mencionar que la chica Arsmate también se relacionó con otros personajes de internet como Rene Puente y Carlitos Run, quienes también sonaron como posibles padres del hijo.

Incluso, Junior Playboy le solicitó a Yessenia que se hiciera un examen de ADN y de VIH.

Y recientemente, en el programa digital titulado «Cuéntame todo y exagera!», Yessenia Arancibia reveló una triste noticia con respecto al hijo que estaba esperando.

Yessenia Arancibia se sincera sobre el hijo que estaba esperando

La chica Arsmate dio a conocer que en primera instancia el tema del embarazo fue un invento, pero que finalmente después si esperaba un bebé.

Y posteriormente, Yessenia Arancibia reveló una triste noticia. En concreto, dio a conocer que no continúa con la gestación y que hace poco abortó. Sin embargo, no entregó mayores detalles al respecto.

Vale señalar que el Tío Rene también estaba presente en el programa. De este modo, la influencer le pidió disculpas por la grabación de un video íntimo que no habría tenido su autorización.

En este sentido, Rene quiso sellar esto un apretado abrazo. Instancia, en la que no pudo aguantar la emoción y se terminó quebrando.

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