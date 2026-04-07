«Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido» aterriza en Chile: cuándo, recinto y cómo comprar entradas

Por primera vez en Chile y Latinoamérica, llega el universo mágico de Harry Potter, el que va a cobrar vida con una experiencia nocturna única.

Se trata de «Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido», que consiste en recorrido inmersivo, que abrirá sus puertas el próximo 24 de abril en el Parque Quinta Normal de Santiago.

Este evento que es presentado por Warner Bros. Discovery Global Experiences y la plataforma Fever junto a Lotus ya ha tenido gran éxito a nivel mundial. Ha reunido a más de dos millones de visitantes en países como Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

Y ahora «Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido» llegará a Santiago de Chile con una propuesta orientada para todas las edades.

Esta experiencia consiste en un sendero iluminado de aproximadamente un kilómetro, que recrea el icónico Bosque Prohibido visto en las películas. Durante el recorrido, los presentes podrán disfrutar de un entorno mágico con efectos de luces y sonidos. Además, se encontrarán con criaturas emblemáticas como hipogrifos y nifflers.

El recorrido tiene una duración aproximada de entre 60 y 90 minutos y finaliza en una aldea temática con puestos de comida, bebidas y tienda con productos oficiales y exclusivos.

Vale señalar que «Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido» es una experiencia para todo el público. Sin embargo, se recomienda que mayores de 12 años asistan con un adulto.

Cuándo inicia la venta de entradas para « Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido»

Las entradas estarán disponibles desde el 15 de abril. Sin embargo, los fanáticos pueden inscribirse en una lista de espera para acceder a una preventa anticipada.

Además, los clientes de Caja Los Andes tendrán un 20% de descuento en una preventa especial que inicia el 13 de abril.

Más información sobre «Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido» y la venta de entradas en el sitio web de Fever.

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