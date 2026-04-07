Popular actriz comparte emocionante mensaje para confirmar que está embarazada: «Rodeada de gente hermosa»

Durante el fin de semana pasado, una conocida actriz nacional sorprendió en redes sociales con una tremenda noticia. Resulta que compartió diversas fotografías y confirmó que se encuentra embarazada.

Se trata ni más de ni menos que de Antonia Giesen, quien hizo en el papel de Karina Leiva en la telenovela Pacto de Sangre.

Antonia Giesen confirma que será madre

En una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz compartió diversas fotografías para confirmar su embarazo. Además, esto lo acompañó con un sentido mensaje.

«Se es muy joven para algunas cosas y no tan joven para otras, siempre ha sido así,pero siento que los 34 años pegan del todo con ese mix y bisagra maravillosa y terrorífica de la vida», comenzó señalando Antonia Giesen.

«Con ello, se siente algo de todo también, así como una especie de mezcla entre calma profunda, arrojo y temor. Así le doy la bienvenida a este año, con la conciencia de lo recorrido, lo bailado, lo hablado, lo observado, lo tocado y lo pensado», añadió.

Además, Antonia Giesen también tuvo palabras de agradecimiento. «Rodeada de gente hermosa que amo mucho y me cuida, con una familia querendona que me ha enseñado a cuidar, me ha enseñado sobre lo justo, sobre la libertad, a atender lo incómodo y a sentir sin vergüenza. Un compañero de amor lúcido y profundo, que es también mi gran amigo. Un hijo grande poderoso, arrasador en belleza y sensibilidad», expresó.

En tanto, para finalizar, la actriz de Pacto de Sangre señaló: «Gracias por todas sus palabritas dichas y escritas y por el amor sostenido en el tiempo.De agradecimiento les regalo una patita intrauterina de pisada firme».

Como era de esperarse, Antonia Giesen se llenó de comentarios positivos en su publicación.

«Muchas felicidades!! Que emoción…. Para los tres que lo esperan….»; «Aww felicidades Anto y familia!!»; «Que buena lectura de la vida«; «Ay que bello, felicidades!!», fueron solamente algunos de los mensajes que recibió.

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