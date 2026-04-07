Polémica renuncia en la televisión chilena: periodista fue encarado en vivo y tratado de «judas»

Durante esta semana, Sergio Rojas, conductor del programa de farándula «Que te lo digo» de Zona Latina, se tomó un tiempo para mandarle un mensaje a un experiodista del espacio.

En concreto el comunicador se lanzó contra Francisco Ruiz de Gamboa, quien hace algunos días se despidió del programa. Incluso acusó no recibir una buena despedida y también unos presuntos malos tratos.

Debido a esto, en la jornada de este lunes, Sergio Rojas expresó: «He visto cómo un periodista que formaba parte de este programa ha aparecido en distintos medios de comunicación y ha señalado que yo no he tenido buenos tratos para él».

El descargo de Sergio Rojas

El conductor de «Que te lo digo» reconoció: «La verdad es que una vez lo reprendí a él y a Tomás Steading, Terrín, porque subieron un reel donde dejaban en muy mal pie a Antonella Ríos. Un joven decía: ‘Quiero puro tener intimidad con esta vieja rica’ y yo lo encontré muy fuerte y muy violento porque Antonella es hija, hermana y madre. Se lo hice saber a ellos en un tono poco amable».

En este sentido, Sergio Rojas lo aconsejó. «Me da mucha tristeza que alguien que fue parte del equipo, como Francisco Ruiz de Gamboa, se haya quedado con esa sensación. Solo un consejo de una ‘zorra vieja’, como me defino yo mismo: a veces es mejor el camino largo, que es más tedioso y cuesta más, que el corto, que tiene que ver con lograr minutaje de fama, de pantalla o de publicaciones. Eso se lo lleva el viento muy rápido», expresó.

Además, según el si lo despidieron de buena manera e incluso lo dejaron presentar su última nota. «Incluso dije: ‘Oye, voy a organizar algo para que nos juntemos, hagamos un carrete’, que no se logró… Yo creo que lo voy a organizar, pero dudo que él esté invitado, porque en la mesa se sientan los apóstoles, no los Judas ni los Pedros. Yo esta semana conocí quién era mi Judas, quién era mi Pedro y quiénes eran los apóstoles de Que te lo digo», finalizó el periodista de farándula.

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