¡Tuvieron que ser separadas! La impactante pelea entre chicas reality por René Puente: «Te tragaste todas mis babas»

Una complicada situación vivió René Puente en el más reciente reality digital de Diego González, «El Secreto Final».

En esta oportunidad el popular personaje de internet se vio envuelto en una complicada situación amorosa, en la que Yessenia e Isfantasticc pelearon por él.

Resulta que en una la fiesta de espuma, las dos chiquillas llamaron a René Puente y le pidieron que decidiera por una de ellas.

«Estás todo el día con ella y cuando ella a ti te suelta recién me buscai», le señaló Yessenia.

Frente a esto, Isfantasticc le puso más carbón a la leña y expresó: «Ahora él estaba contigo porque yo solo estaba durmiendo».

En este sentido, el «Tío René» terminó eligiendo a Yessenia, quien le indicó a su compañera de reality «no te quiere».

Las mujeres protagonizaron una tensa discusión. «Si él te quisiera, mamita, no te anduviera gorreando. Él dice que es soltero en todos lados», le indicó Isfantasticc.

«Te imaginaste que iba a ser tu pololo, pero no es tu pololo. Veniste a quitármelo», lanzó Yesenia.

En este sentido, su compañera de reality lanzó una potente confesión. «Ya me lo cu… y tres veces», indicó.

«Te tragaste todas mis babas», le contestó la polola de René Puente. Ante esto, Isfantasticc le expresó: «Igual te gorrearon».

Frente a esto, Yessenia le lanzó un empujón a la otra participante de «El Secreto Final», por lo que tuvieron que ser separadas.

«Vai a tener que decidir. Yo no voy a estar pasando rabia», le indicó Yessenia a René Puente.

Vale señalar que la escena terminó con el popular personaje del «Torneo de Cell» en la piscina pensando en qué hacer.

