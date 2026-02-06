06 Feb, 2026. 17:07 hrs

Calor en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda enciende las alarmas tras adelantar altas temperaturas para este fin de semana en Santiago

En la tarde de este viernes, el periodista especializado en meteorología de Mega entregó el pronóstico del tiempo y adelantó altas temperaturas para la capital del país. De hecho, señaló que se podría llegar a 34 grados a la sombra.

Por Iván López

