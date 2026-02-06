“Va a ser una gran fiesta”: Bad Bunny promete hacer historia en su show del medio tiempo en el Super Bowl

Después de haber hecho historia en los Grammys 2026, el artista de Puerto Rico, Bad Bunny, se prepara para dar un exitoso espectáculo en la final de la Super Bowl, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El show está programado para el 8 de febrero y el cantante adelantó cómo se vivirá el evento tan esperado del medio tiempo.

Anteriormente, había pisado el escenario del Super Bowl en 2021 con el show que realizó Shakira y Jennifer López, donde el cantante fue uno de los invitados junto a JBalvin.

Sin embargo, Bad Bunny no se imaginaba volver a actuar en dicho evento, y menos en solitario. “Puede sonar como si estuviera tratando de ser muy humilde o ingenuo, pero lo juro, nunca estoy buscando mi mayor logro”, confesó.

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS”: el álbum que lo cambió todo

El disco, que te lleva a las raíces del puertorriqueño y la historia latina, se ha apuntado en varios éxitos musicales. En la reciente edición de los Grammys, ganó a Álbum del Año y sumó premios en categorías de música urbana y global.

Hace poco, la canción “Debí Tirar Más Fotos”, alcanzó el primer puesto del ranking diario de Apple en China, donde usualmente las reproducciones son del género K-pop, con artistas estadounidenses y europeos. El hito convierte al artista cada vez más como uno de los líderes de la música urbana latina.

“Es el proyecto más especial que he hecho en mi vida, porque me trajo hasta aquí. Solo quería conectar con mis raíces, conmigo mismo, mi historia y mi cultura”, mencionó mediante la entrevista con Apple Music.

“De repente fue como: ´Wow, el mundo realmente me quiere, así que debería salir a dar amor´. Por ello es tan importante el show del Super Bowl. Tener la oportunidad de llevar ese sentimiento que puse en ese álbum a uno de los escenarios más grandes del mundo es algo que nunca pensé que fuera posible”, destacó.

Diversión y baile

Ante la pregunta de cómo abordará el espectáculo, el cantante solo detalló que la diversión y el baile será lo principal del show.

“Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta, quiero llevar eso al escenario, mucha de mi cultura”, expresó.

A pesar de que anteriormente dio un ultimátum al público, diciéndoles que tenían un mes para aprender español, esto es totalmente una exageración. “Es mejor que aprendan a bailar. No hay mejor baile que el que sale del corazón”, dijo.

No quiso dar spoilers, pero confirmó que estará rodeado de su familia, amigos y la comunidad latina alrededor del mundo que lo apoya.

En su entrevista, también habló de su vida personal, destacando el rol importante que ha tenido su mamá a lo largo de su carrera.

“Ella creyó en mí. Y no hablo de mi carrera musical, hablo de todo. Ella creyó en mí como persona, como ser humano. Creyó en mis opiniones, decisiones. mis gustos y elecciones, que podía ser una buena persona, un tipo inteligente, talentoso”, compartió.

Dónde y a qué hora ver el Super Bowl

La final de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks será transmitida este domingo entre las 22 y 22:30 horas de Chile.

Podrás verlo en la plataforma de streaming Disney + o el canal de ESPN por televisión cable.

