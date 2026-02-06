Willy Sabor no aguanta las lágrimas tras conocer la realidad de familias afectadas en Lirquén: «No los olviden»

Willy Sabor protagonizó un emotivo momento en el programa «Hay que decirlo» de Canal 13. En esta oportunidad se dirigió hasta Lirquén en la Región del Biobío, con la finalidad de conocer la realidad que viven familias que fueron afectadas por los incendios de hace algunas semanas.

De este modo, el panelista del programa de entretención se vio muy afectado luego de escuchar los relatos de damnificados.

Willy Sabor se emociona tras conocer realidad de damnificados

En esta instancia, el comunicador fue parte de la entrega de una vivienda de emergencia a una familia afectada.

Sin embargo, a pesar de la ayuda y de que los incendios fueron hace semanas, muchas personas siguen enfrentando una dura realidad. Esto debido a que no han podido tener una solución habitacional de manera definitiva.

En este contexto, Willy Sabor se vio muy emocionado. Incluso no pudo aguantar llorar al hablar con personas afectadas.

«La gente es tan buena, son tan buenas personas, son tan cercanos, siento yo la tristeza, por eso me embarga la pena. Estoy muy feliz de estar acá, espero que sigan ayudando, no los olviden, no dejen a toda la gente de acá», señaló el panelista de «Hay que decirlo».

De este modo, Willy Sabor quiso hacer un llamado a que se tomen medidas con las personas que todavía no tienen una solución.

De acuerdo a lo que se informó en el espacio, en el lugar hay un hospital de campaña y múltiples agrupaciones llevan ayudando por más de 24 días.

