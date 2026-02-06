La nueva temporada de Fiebre de Baile tiene su primera polémica: importante figura renuncia tras fichaje de participante

Luego del éxito que tuvo Fiebre de Baile (Chilevisión), se anunció una nueva versión del programa, la que llegará en solamente unas semanas.

Y a pesar de que el anuncio fue reciente, esta nueva temporada ya tuvo una fuerte polémica.

Resulta que renunció David Montoya, quien junto a Tomás Printemps componen «The Ellas Show».

El influencer y transformista tomó la decisión de abandonar Fiebre de Baile en la noche de la final.

David contó que estaba decepcionado con el espacio y que la incorporación de Botota también afectó en su decisión.

A través de Instagram señaló que desde CHV les habían prometido que aparecerían bailando unos diez segundo en la obertura de la final de Fiebre de Baile.

«Y pasó el tiempo y jamás nos contactaron para nada (…) Dos días antes nos dicen que no íbamos a bailar, pero apareceríamos en una parte. Y llegando el día, nunca nos dijeron nada. No nos mandaron ni un saludo. Siento que les damos lo mismo», expresó.

«Y para rematar la situación, invitan a la Botota, después que habló pésimo de nosotros, expresó David Montoya.

«Qué rabia que la inviten, teniendo caleta de otros exponentes dentro de la comunidad transformista, que pueden hacer un trabajo mucho mejor. Yo hoy día mandé un mensaje de renuncia. Porque aparte me da miedo La Botota, porque es una persona que se ha agarrado a combos con sus compañeros de trabajo, y yo no me voy a exponer a eso», expresó.

La respuesta de Botota Fox

En conversación con Fotech, José Miguel Navarrete quien le vida a la Botota respondió. De este modo, señaló que ya le había pedido disculpas a «The ellas Show» por un problema que tuvieron hace un tiempo.

«Si ahora no lo pueden superar, a llorar a la llorería, mi amor», indicó.

«Yo no voy a estar renunciando, porque siento que son unos pendejos nomás, que se dejan influenciar», agregó Botota.

En este sentido expresó: «Son puras estupideces nomás (…) Están dando jugo del más barato. Mira, es ponerle oído a puras estupideces. Creo que hay problemas más grandes en el mundo que estar escuchando a esos dos pendejos».

En este sentido, le indicó a David que hay que «tener cuero chancho para meterte en un programa así».

«A llorar a la llorería, punto. No, yo no pesco. Soy un cabrón de 44 años y no me van a agarrar con un pendejo de…, no sé cuántos años tiene», expresó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google