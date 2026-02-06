«El Club de la Comedia» regresa a Chilevisión: cuándo se emitirá y qué comediantes serán parte del programa

Chilevisión ya está preparando todos los detalles del regreso de un icónico programa: «El Club de la Comedia». El recordado espacio volverá con una nueva temporada y de a poco se han ido confirmando a sus participantes.

Vale señalar que hay históricos personajes que no serán parte de esta nueva versión como Pedro Ruminot, Sergio Freire, Fabrizio Copano o Rodrigo Salinas.

Sin embargo, hay un comediante de la edición anterior que si será parte del retorno de «El Club de la Comedia».

¿Qué comediantes serán parte de «El Club de la Comedia» y cuándo se estrena?

El humorista de la temporada anterior que será parte de este nuevo ciclo es ni más ni menos que Pato Pimienta, quien liderará al equipo de comediantes que serán parte del espacio.

Vale señalar que el programa también contará con la participación de exparticipantes de «Detrás del muro», quienes decidieron no partir a Mega con el resto del elenco y optaron por quedarse en Chilevisión. Hablamos de Kurt Carrera, María José Quiroz y Christian Henríquez, quien le da vida a personajes como Ruperto o Rupertina.

Además, esta nueva versión de «El Club de la Comedia» también contará con otros reconocidos humoristas como Claudio Michaux, Liss la cubana, Gonzalo Trujillo, Bodoque (ex Fusión Humor), Lady Garfiay el actor Sebastián Layseca.

Hasta el momento Chilevisión no anuncia la fecha exacta de estreno. No obstante, el espacio será emitido los días jueves en horario prime.

De este modo, CHV sigue apostando con el humor, tal como lo hizo anteriormente con «Detrás del Muro» y también con revivir recordados programas. De hecho, se dio a conocer que desde el canal también están pensando en una nueva versión de «Teatro en CHV».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilevisión (@chilevision)

También te podría interesar: ¡Orgullo nacional!: estos son los cantantes urbanos que estarán en el Lollapalooza Chile 2026

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google