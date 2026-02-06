Zayn Malik llega a Chile: Conoce los detalles de su regreso, venta de entradas y recinto

El cantante británico, Zayn Malik vuelve a Chile en el marco de su gira “The Konnakol Tour” tras 12 años de su única visita al país junto con la ex banda One Direction. Esta vez, se presentará como solista y las entradas se encontrarán disponibles el miércoles 11 de febrero a las 10:00 hrs por PuntoTicket.

Lo que debes saber para ir al concierto

Bajo la productora de DG Medios, el cantante hará su show el próximo 2 de octubre en el Movistar Arena.

Escucharemos sus éxitos musicales como “Pillowtalk” de su álbum debut Mind Of Mine y el estreno de “Konnakol”, su quinto álbum de estudio que se lanzará el 17 de abril.

Venta de entradas

Las entradas estarán disponibles a través del sitio web de PuntoTicket con preventa incluida:

Preventa exclusiva Banco Santander (20% de descuento): miércoles 11 de febrero a las 10:00 horas.

Venta general: viernes 13 de febrero a las 10:01 horas.

Máximo 4 entradas por transacción.

Próximamente se habilitará el Vip Packages, que son paquetes con beneficios exclusivos como merch, entrada anticipada al recinto, credenciales, entre otros. El contenido puede variar según cada evento.

Su primera y única vez en Chile

Cabe recordar que el cantante había pisado anteriormente el territorio chileno en 2014, cuando era parte de la ex boyband One Direction.

En aquella ocasión, la banda protagonizada por Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y el fallecido Liam Payne, realizaron dos conciertos en el Estadio Nacional con su gira “Where We Are Tour”, el cual provocó locura a las fanáticas tras la visita de los cinco chicos.

Mapa de ubicación

Esta vez, Zayn Malik estará en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins. El mapa de ubicación de cada sector es el siguiente:

