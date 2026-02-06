Preocupación por exparticipante de Tierra Brava que lleva varios días internada: «No tengo fecha de salida»

Recientemente, una popular exchica reality sorprendió a sus seguidores tras dar a conocer que se encuentra hospitalizada hace varios días.

Hablamos de Shirley Arica, quien compartió fotografías desde una clínica y cuanta con su agenda de trabajo en pausa.

La modelo que fue parte del reality de Canal 13, Tierra Brava dio a conocer que hace cinco días está está hospitalizada.

Shirley Arica, compartió un post en su cuenta de Instagram, donde compartió unas sentidas palabras para referirse al momento que vive.

«Dios me bajó el dedo y me mandó esta prueba, para darme cuenta de mis descuidos, de mis ‘a mí no me va a pasar’, de mis decisiones, de valorar mi salud», indicó.

El complejo momento que vive Shirley Arica

A través de su publicación, la exparticipante de Tierra Brava expresó: «Nunca había estado tanto tiempo en la clínica, de verdad mil respetos a todas esas personas que día a día vienen luchando por su vida. Realmente admirable. No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora, solo tener paciencia».

Además, mencionó que todavía no sabe hasta cuándo tendrá que permanecer internada. «No tengo fecha de salida aún y eso es frustrante, saben. Pero sé que regresaré recargada de energía, y con todo», indicó.

En este sentido, Shirley Arica indicó que ha tenido que suspender algunos de sus proyectos. «Por esas cosas fortuitas de la vida, este domingo no podré lanzar el capítulo de ‘SHIRLEY ARICA IN THE HOUSE’ (…) El otro miércoles prometo vernos porque los miércoles son nuestros», indicó.

Vale señalar que la exchica reality no ha entregado detalles con respecto al motivo por el cual está hospitalizada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shirley Arica (@shirleyarica27)

