Shirley Arica no aguantó las lágrimas tras discusión con Arturo Longton en Tierra Brava: «Ya hice todo lo que podía hacer…»

Luego del hiatus de Tierra Brava debido a la transmisión del Festival de Viña 2024, esta semana el reality de Canal 13 volvió con todo a las pantallas televisivas de cara a la gran final.

Y una pareja que no lo ha estado pasando nada bien es Arturo Longton y Shirley Arica, que luego de tantos conflictos no han podido llevar su relación de la mejor manera.

Así se pudo apreciar en la emisión del reciente capítulo, cuando Arica no contuvo las lágrimas luego de un conflicto que tuvo con Artuto Longton.

Esto, mientras mantenía una conversación con Daniela Castro y Miguelito, donde reveló que no se encontraba en su mejor momento y estaba muy agotada con las actitudes de «La Leyenda».

«No puedo estar criando a un niño, yo ya hice todo lo que podía hacer, y si no le basta, ya está, me cansé», comentó.

En ese contexto, les explicó a sus amigos que no tenía ánimos de asistir a la fiesta de bienvenida de Pamela Díaz. «¿Quieren que me pare ahí con cara de felicidad si no estoy feliz», les dijo.

La conversación de Arturo Longton y Shirley Arica

Al notar que no se encontraba en un buen momento, Arturo decidió acercarse a la influencer con la intención de resolver sus problemas sentimentales.

«El cariño se demuestra con detalles, no con palabra. Vine a hablar, porque quiero que estés bien», declaró.

Sin embargo, la peruana lo increpó y le saco en cara el que haya abandonado la prueba, dejándolo directamente en nominación y peligrando la eliminación de Tierra Brava. «No tengo nada que decirte. Te rendiste, te vas porque te da la gana, abandonas todo. Yo te vivo entendiendo, pero entenderte me hace mal, estoy llorando como estúpida desde hace una hora».

Además, agregó que: «Estoy harta de que dudes de lo que siento. ¿De qué manera quieres que te lo explique? ¿Con manzanas? ¿Quieres que te tatúe tu nombre en la frente?», reiteró.

Asimismo, la influencer comentó «Así como tú te sientes solo, yo también. Extraño a mi hija, la necesito. ¿Y acaso te pones en mi lugar?».

Para concluir, la modelo habló con Pamela. Finalmente, Shirley terminó hablando con Pamela. «Él no entiende, ya le dije que me espere cuando salga, que estoy enamorada, que lo quiero, que quiero estar con él».

Por otro lado, longton señaló que: «Yo soy muy hueón, me comporto como si tuviera 14 años».