Cecilia Gutiérrez revela nuevos detalles sobre el futuro de Tonka Tomicic en la televisión chilena: «El único canal que podría quedarse con ella sería…»

El mundo del espectáculo y la farándula vivió un impactante momento durante la semana pasada, cuando se confirmó que Tonka Tomicic decidió decir adiós a Canal 13, tras 14 años en la señal televisiva.

Por esto, Cecilia Gutiérrez abordó el tema en el más reciente episodio de su programa, «Bombastic», en donde dejó caer distintos temas sobre lo que fue su negociación con el canal, además de el fallo que esta tuvo.

La salida de Tonka Tomicic

Respecto al adiós que tuvo Tonka sobre la señal televisiva, Gutiérrez aseguró que: «no sigue en canal 13, su contrato no se renueva y llegó a su fin el 29 de febrero. Para ella no fue tanta suerte, después de 14 años dejó el canal, quienes entregaron un comunicado donde se dio a entender que fue por mutuo acuerdo».

Por su parte, Manu González mencionó que el se enteró duante una comida, en donde se encontraba compartiendo con personas de CHV y Canal 13. «Ya estaba clara la parilla del primer semestre y no aparece Tonka Tomicic. No sabemos lo qué pueda pasar con ella, me comentaron en ese momento», declaró.

El futuro de la ex Canal 13

Durante lo que fue la conversación, Cecilia Gutiérrez mencionó que: «Se juntaron después de las vacaciones (con Max Luksic), no habían proyectos, pero la querían retener por un monto mucho menor. ‘Ya bueno te dejamos, pero por tanta plata’, pero ella ganaba por sobre los 25 millones, ganaba un poquito más que Martín y le habrían ofrecido 8″.

«No te queremos, pero te queremos, pero te podemos dar esto. Igual es una persona que puede buscarse la vida de otra forma. Pensemos que el arriendo que ella paga por una de las casas, son casi 11 millones de pesos. Entonces no tendría para comer. Acá te ofrezco una cifra súper baja, pero en vista que ella no tiene otra oferta de otro canal», agregaron ambos posteriormente.

Más adelante, dejaron caer una sorpresiva bombita sobre lo que las ofertas que habría tenido Tonka Tomicic. «Estaba sobre la mesa, remozar el matinal de TVN. En un principio se acercaron a Julián Elfenbein, la idea era que en un momento dado él pudiera animar el matinal y un programa concurso, que es el que tomó Daniel Fuenzalida. Pero en ese momento él estaban con varios programas de CHV y además la duda de cuál sería su pareja. Él preguntó por Tonka Tomicic, sin embargo el monto que ella exige es bastante elevado»

«Tengo entendido que aunque TVN lo quisiera, no tiene por dónde», replicó Gutiérrez.

Posterior a esto, Manu agregó que «CHV podría estar tentando a Tonka Tomicic y que se refuerce su trabajo con Diana Bolocco».

Aunque fue la propia Cecilia Guitérrez quien se encargó de cerrar las dudas al respecto. «El único canal que podría quedarse con ella sería Mega. Quienes tienen solamente a Karen Doggenweiler como rostro de entretención», concluyó, según consignó Pudahuel.