¡Se agarraron por Marcianeke!: Ignacia Michelson y Anaís Vilches protagonizaron dura pelea en redes sociales

La reconciliación entre Marcianeke y Anaís Vilches no tardó en dejar la patá en distintos aspectos. Así se pudo ver en lo que fue la reciente polémica que protagonizaron la nueva pareja del artista urbano con Ignacia Michelson, su expolola.

Recordemos que en el año 2022, el artista y su pareja actual, finalizaron su pololeo con una alta cantidad de conflictos. De hecho, el propio artista nacional se lanzó con todo en contra de la muchacha, donde además, acusó distintas agresiones por parte de ella.

Posteriormente entró al baile Ignacia Michelson, con quien la voz de «Dímelo Ma» comenzó un romance que duró un largo tiempo. Aunque esto, al igual que muchas relaciones de famosos, terminó llegando a su final.

Por lo mismo, tras lo que fue el regreso de pareja entre ambos, la propia influencer dejó caer una dura reflexión al respecto. «¿Todos bien en sus casas? ¿Quién puede avalar a una persona, que le rompió la cabeza a alguien?, le trató de robar dinero, o sea, no hay forma no hay manera de que yo pueda entender eso», mencionó, en base a lo consignado por La Cuarta.

La respuesta de la nueva pareja de Marcianeke

Como era de esperar, la nueva pareja de Marcianeke no tardó en responder, lanzando un directo mensaje en sus redes sociales. «JAJAJA, no sé por qué se mete tanto. Claramente está despechada porque a ella ni la toman en serio».

«¿Quién estaría con una persona que muestra los pechos en los eventos delante de los amigos de tu pareja y de la gente? Yo podré haber sido pendeja y loca pero jamás haría un show de sacarme la ropa delante de la gente para dejar en ridículo a mi pareja. Ella nunca lo respetó porque eso sí es dejar en ridículo, o sea, qué onda. ¿Todo bien en tu casa?», agregó más adelante.

Además la pareja del cantante aprovechó de responder a las acusaciones en su contra. «Ella habla de que yo le intente robar al Mati cuando claramente eso fue mentira, eso yo lo inventé y él y yo lo sabemos por eso nosotros volvimos hablar y aclaramos los malos entendidos».

«Si eso hubiera sido verdad él me hubiera demandado o algo pero nunca fue así, ella solo me quiere dejar mal está totalmente resentida y la gente se da cuenta yo ni la pesco ni me interesa ni hablar de ella», concluyó.

Finalmente, según consignó Corazón, Ignacia Michelson volvió a subirse al ring para lanzar su directa respuesta. «Solo voy a decir pegarle a alguien creo que es menor a mostrar el cuerpo aquí en Chile solo pasa esto. El cuerpo es mío, si me pagan por hacer baile es mi trabajo, además tú también vendes contenido, no logro entender y para mí el respeto se basa en no comerme a los amigos! Para empezar ahí».