«Es un triste y doloroso espectáculo»: Maite Orsini lanza dura respuesta tras difusión de fotos en consulta médica

Recientemente, la difusión de fotografías en las que se ve a Maite Orsini y Jorge Valdivia en una clínica, dejó la patá. Todo esto porque la situación habría tenido lugar en el sector Ginecología, generando así un montón de teorías al respecto.

De hecho, la situación no tardó en ser ampliamente comentada por distintos medios nacionales. Algo que terminó generando una dura crítica por parte de la propia Maite Orsini en contra del periodismo nacional, a través de Instagram.

La dura crítica de Maite Orsini

«Hay miles de razones por las que una mujer va al ginecólogo, desde controles rutinarios hasta enfermedades que pueden ser difíciles y dolorosas. También hay miles de razones por las que tu pareja te acompañe a cualquier cita médica, algunas tan naturales como que simplemente te quiere y se preocupa por ti», escribió inicialmente la pareja de Jorge Valdivia.

Pero eso no fue todo, ya que también agregó un duro mensaje sobre las teorías. «Especular públicamente sobre la salud ginecológica, sexual y reproductiva de una mujer es un triste y doloroso espectáculo en vísperas de una nueva conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Este 8M te quiero invitar a hacerte cargo de tu salud sexual y reproductiva, que nadie decida por ti. Con un poco de suerte no serás fotografiada en la consulta para generar conjeturas sobre tu intimidad».

«Aprovecho de decirle a todas: cuídense. El diagnóstico adecuado de endometriosis, reglas inhabilitantes no son normales, no normalices vivir con dolor, la detección temprana de cáncer de mama, de ovarios o de útero, la prevención del virus del papiloma humano, la criopreservación para elegir cuándo ser madre o ligamiento de trompas si ya sabes que no quieres serlo, evaluar ajustes de tus métodos anticonceptivos o simplemente mantener tus controles PAP al día son sólo algunas de las razones por las que deberías visitar a tu matrona o ginecólogo con regularidad», concluyó su mensaje.

Además de la descripción, la diputada dejó caer una fotografía en la cual había un recopilatorio de las distintas noticias al respecto.