¿Se bajará?: Naya Fácil pone en tela de juicio su participación en el nuevo reality de Canal 13

La influencer del momento, Naya Fácil, puso en duda su ingreso al nuevo reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?». Todo esto, en virtud del conflicto legal que enfrenta actualmente.

Hace unos días, la nueva embajadora del Festival de Viña del Mar 2024, reveló que reabrieron una antigua causa que tenía, está por ultraje a lugares de culto. La situación ocurrió en Caldera, y el tribunal habría decretado un mes de investigación.

No obstante, durante la jornada de este martes, Naya confesó que la información no era la correcta y que la investigación durará más de lo que tenía contemplado.

«A mi abogada le llegó la resolución y no me dieron de investigación un mes, me dieron dos meses. Dos meses», partió relatando la joven.

¿Naya Fácil ingresará al reality de Canal 13?

Luego de responder varias preguntas acerca de su condición actual, le consultaron si era decisiva su salida del reality, a lo que contestó: «No me he bajado, pero están viendo mi causa».

«Ustedes entenderán que, en términos legales, yo estoy corriendo riesgo con lo de Caldera. Tengo que preocuparme de eso, independiente de que yo tenga ese proyecto… ver qué va a pasar con mi libertad o mi vida«, indicó.

Además, agregó que: «Tampoco quiero dejar mis papeles manchados por eso. La verdad, estoy bastante preocupada. Créanme que lo que menos me interesa o pienso ahora es en el reality, porque creo que tener problemas legales es mucho más grave».

En este contexto, la personalidad de internet aseguró que el incidente ocurrido en Caldera fue hace mucho tiempo y que en ese momento «era una niña» y no tenía la madurez que tiene hoy en día, según consignó Página 7.

Para concluir, la joven cerró con que: «Todos estos años me he preocupado mucho de mejorar como persona, para que ahora me pase eso, entonces en este momento, lo que menos me interesa es un reality.