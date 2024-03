¡Canal 13 toma impactante decisión tras los polémicos comentarios de Botota Fox en contra de Naya Fácil!

La semana pasada, Naya Fácil se coronó como la gran Embajadora del Festival de Viña 2024. Todo esto gracias a una increíble cantidad de votos (casi 70% de los votos del público) que le permitieron ser la compañera de Nico Solabarrieta.

Sin embargo, no todo fue lindo para la influencer. Pues, en el marco de su celebración, terminó viviendo un polémico y comentado momento junto a Botota Fox. Todo esto después de que ambas fueran parte de una entrevista realizada por Pamela Díaz.

Recordemos que Botota lanzó distintos comentarios en contra de Naya Fácil, lo que terminó generando la inmediata reacción de la Embajadora en sus redes sociales.

Bajo este punto, la propia transformista también dejó caer polémicos comentarios los cuales no tardaron en dejar la patá. «Que lata la historia de la puta que le da lata todo y que de repente le va bien. Púdrete y sigue pifiando y deja la gente en paz», escribió en sus redes.

Como era de esperar, las críticas no tardaron en llover para la comediante, quien al final, terminó dejando sus disculpas públicas. Pese a esto, los mensajes de odio no se detuvieron, por lo que Canal 13 debió tomar una drástica decisión.

En base a lo consignado por La Cuarta, durante el program «Que te lo digo», Paula Escobar fue quien develó que Naya Fácil y Botota Fox iban a estar presentes en la última noche de Viña 2024. Pero, tras las violentas actitudes ocurridas, el canal realizó un cambio de último minuto.

Botota Fox y su dura sanción

Durante el programa, la panelista dejó caer: «Hoy día (viernes), la Naya Fácil, con Botota Fox, estaban invitadas a la Quinta Vergara», agregando que «estaban invitadas para promocionar el reality (¿Amar o Servir?), las dos como rostros confirmados».

Sin embargo, como se pudo ver en pantalla, solamente la Embajadora estuvo presente en la última noche de viña.

Tras una primera confirmación por parte del canal, en la cual la periodista se enteró que ambas estarían, agregó que «una hora después, me informan que bajaron a la Botota». Además, aseguró que la decisión llegaba «a modo de castigo, porque todas las disculpas que dio después (…) obligada por Canal 13, no sirvieron para que no fuera bajada del Festival de Viña».

¿Tendrá repercusiones en el nuevo programa?

Además de la papita que soltó anteriormente, Escobar dejó caer que «más que exponerla a ella (Botota Fox), querían proteger a Naya».

Algo que argumentó mencionando: «Es que están protegiendo su reality y probablemente, sin ir más lejos, capaz que hasta la bajen del reality, puede ser».

Cabe destacar que esto es una simple suposición, pues, por parte de Canal 13, aún no hay nada confirmado de manera oficial.