«Tenemos más de 20 denuncias»: Julio César Rodríguez protagoniza inesperada discusión con entrevistada en Contigo en la Mañana

Durante este martes, Julio César Rodríguez protagonizó un llamativo momento en Contigo en la Mañana. Esto ocurrió después de que una familia denunciara a un vecino de secuestrar a su perrita Luna.

De este modo, en el programa matutino de CHV se contactaron con Enzo, quien fue acusado por Erik y Tamara de retener a su mascota.

En conversación con el espacio conducido por Julio César Rodríguez, Enzo señaló que tomó la decisión de cuidar a Luna debido a que sus vecinos no pasan mucho tiempo en la casa. Además, los acusó de maltrato animal.

Por su parte, Tamara negó esta información y señaló que su perrita vuelve al poco rato cuando se escapa. Sin embargo, en esta ocasión no retornó porque se quedó con Enzo en su casa.

Julio César Rodríguez protagoniza tensa discusión en Contigo en la Mañana

Las declaraciones de Luna no dejaron conforme a Julio César Rodríguez, quien no dudó en entregar su opinión al respecto.

«Disculpe, pero nosotros tenemos que hacerle ver a usted que la tenencia responsable implica que el perrito no puede andar en la calle todo el día. No se les puede escapar«, indicó el animador de Contigo en la Mañana.

«No, si no anda nunca en la calle, son cosas fortuitas», respondió Tamara, que luego fue interrumpida por Julio César Rodríguez. «No es lo que dicen los vecinos, Tamara. Tenemos más de 20 mensajes», mencionó el reconocido comunicador.

Ante esto, Tamara le pidió que la escuchara. Sin embargo, el reconocido le señaló: «No, pero escúcheme usted primero. Tenemos más de 20 denuncias de vecinos suyos de que la perrita siempre está en la calle».

Luego, la dueña de la perrita se defendió y le señaló a Julio César Rodríguez: «A nosotros el año pasado efectivamente se nos arrancaba prácticamente todos los días, pero era porque pasaba por la parte de abajo de la reja. Nosotros no estábamos en todo el día. Después nos enteramos. Cerramos la reja abajo y nunca más se nos escapó la Luna. Nunca más tuvimos un problema ni un conflicto».

Debido a esto, el animador del programa matutino de CHV le consultó: «¿Y si no se les escapa por qué la tiene el vecino?».

«Porque el martes nosotros perdimos las llaves de la puerta de la casa y mi marido abrió desde adentro, desde la cocina. La Luna cada vez que ve la puerta abierta trata de arrancarse. Ese día se escapó y no la pudimos encontrar más», le respondió Tamara a Julio César Rodríguez.

Asimismo, reveló que Luna «es de andar 10 minutos afuera y se devuelve, máximo una hora».

Sin embargo, esto no le gustó a Julio César Rodríguez. «Pero esa rutina no puede ser. No puede andar un perro solo una hora en la calle, si tiene dueño», señaló.