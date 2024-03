¡Está de vuelta!: Así fue el comentado reingreso de Pamela Díaz en Tierra Brava

¡Se acabó la espera! Pamela Díaz está oficialmente de regreso en Tierra Brava, y como era de esperar, su llegada no tardó en dejar la patá dentro del programa.

En lo que fue un ingreso de película, la participante llegó junto a nuestro querido Matías Vega, logrando así una entrada triunfal al reconocido reality que ya se encuentra en sus etapas finales.

Así se vivió la llegada de Pamela Díaz a Tierra Brava

El momento que llamó mucho la atención por contar con el primer encuentro oficial entre «la Fiera» Gabrieli Moreira, no tardó en ser ampliamente comentado en las redes sociales.

Recordemos que, a pesar de que aún no ocurría en pantalla, el regreso de la polémica participante era algo que ya se conocía en tiempo real y que, incluso, había sido confirmado de manera oficial por el propio Canal 13.

En lo que se pudo ver en el episodio, se mostró el momento en el que los participantes estaban dentro de la casona, cuando distintas bombas de humo verdes y amarillas, comenzaron a llamar la atención a las afueras del hogar.

Tras el hecho, los protagonistas de Tierra Brava decidieron cerrar ventanas y puertas. Sin embargo, inmediatamente se dieron cuenta que se trataba de una situación en particular: El ingreso de una persona al reality.

Al salir de la casona, notaron como un boogie conducido por Matías Vega entraba al recinto. Dentro del vehículo, estaba una misteriosa figura que ocultaba su rostro con un casco de color negro.

Una vez detenido el auto, la mujer salió y se quitó el mencionado protector. Generando la rápida reacción de sus colegas al notar que se trataba de Pamela Díaz, quien tras su comentada salida, hacía su esperado ingreso a Tierra Brava nuevamente.

Los distintos y alegres saludos no tardaron en llegar, aunque la reacción de Gabrieli Moreira fue uno de los puntos que más llamó la atención. Cabe destacar que, previo a su salida, «la Fiera» tuvo varios momentos de coqueteo con Fabio Agostini.

Entre los distintos abrazos, estuvieron Botota, Jhonatan Mujica y Miguelito. Aunque su saludo con la pareja de Fabio fue el punto más comentado, por la poca emoción que presentó.