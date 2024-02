Tierra Brava: Daniela Aránguiz tuvo que intervenir en la dura pelea entre Gabrieli y Chama

En una nueva actividad de Tierra Brava, donde los participantes debían construir un columpio, se originó un nuevo y fuerte enfrentamiento entre Chama Méndez y Gabrieli.

Todo se dio mientras se preparaban para salir a trabajar, cuando Méndez se quejó de que se le perdieron sus guantes.«¿Los agarraste? Estaban aquí, con los lentes«, preguntó la venezolana, mientras buscaba su equipo de trabajo.

Gabrieli le trató de tirar un par en la mano, diciéndole «Toma mi amor». A la venezolana no le agradó la actitud de la brasileña, y le pidió que «No los lances, porque si los has agarrado tú…».

Esto enfadó a Moreira, y pasó a llevar físicamente a la Chama. “¡A mí no me toques!”, reclamó Méndez y le lanzó un guante en la cabeza a Gabrieli, golpeando la chupalla del capataz de paso.

“¿Por qué me golpeaste? Todo el mundo sabe lo loca y agresiva que eres”, respondió Gabrieli, mientras el resto los separaba. Fue entonces que Daniela Aránguiz llegó a ponerle fin al conflicto.

Daniela Aránguiz muestra sus colmillos a Gabrieli Moreira

Cuando Daniela Aránguiz intentó poner paños fríos entre ambas, terminó tensando más la situación entre las participantes de Tierra Brava.

“Se tocaron las dos, no deberían tocarse. Las van a odiar a las dos h… en Chile por estúpidas”, reclamó Aránguiz. Pero a la brasileña no le pareció que ella se metiera a la pelea, y le dijo «No vengas a defenderla (La Chama)».

Esta respuesta desquició totalmente a la ex chica Mekano.»¡Yo defiendo la hue… que quiero!», le gritó Daniela, agregando, desafiante: “¡A mí, una de las dos me toca y le saco la con…! ¡Te digo la verdad!”.

Tras el potente cruce, la actividad se realizó con normalidad. Mientras trabajaban, cada bando del reality del Canal 13 conversó sobre lo ocurrido.

Daniela Aránguiz le aseguró a La Chama que no debió seguirle el juego a la brasileña. “Tú haciendo eso y tirándole los guantes, al final, le das la razón a ella. Sé que empezó, pero no quedes mal tú”, le recomendó a la venezolana.

Posteriormente, Aránguiz dio su opinión sobre Gabrieli. “Fabio tenía súper bonita imagen afuera, pero con la entrada de ella ya no. Ella vino a cag… la onda. Él no tiene la culpa, creo que es una víctima”, cerró la ex Zona de Estrellas.