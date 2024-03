«La molestaban porque su mamá está en el cielo…»: Auditor conmovió a la Tencha con impactante testimonio que involucra a su pequeña hija

Hace unos días, se viralizó un video en la plataforma TikTok, donde una estudiante relataba su experiencia en el colegio Inglés de Talca, denunciando bullying y malos tratos por parte de sus compañeros y compañeras.

La joven comentó las vivencias que ha tenido en su estadía en el recinto educacional: «La he pasado muy mal, ahora estoy muy asustada porque van a empezar las clases y paso los recreos sola, almuerzo sola»

Además, agregó que: «Me dicen muchas cosas, los grupos no me integran, eso ha sido muy difícil para mí porque académicamente me ha afectado», afirmo la joven estudiante. En un registro que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones en la aplicación.

En ese contexto, es que el tema ha estado en la palestra en el último tiempo. Por lo mismo, nuestra querida Tencha recibió la llamada de un auditor que está pasando por algo muy similar con su pequeña hija de 6 años.

El emotivo llamado que recibió el «El Show de la Tencha»

El maravilloso padre, cuenta que su señora falleció de una enfermedad terminal, y por decisión propia no quiso realizar el tratamiento y prefería estar consciente en todo el proceso. Aprovechando al máximo los momentos familiares.

Pero que a raíz de esto, su pequeña hija de 6 años ha sufrido burlas de parte de sus compañeros. «Hoy mi hija no quiso entrar al colegio, como su mamá no estaba, ella se sentía mal. Este año tuve que cambiarla de colegio porque, no sé si llamarlo bullying, pero la molestaban porque su mamá está en el cielo».

Además, relató que su hija dibujaba en su cuaderno a su madre caracterizada como un ángel. Y en el baño sus compañeras lo tomaban y lo rayaban al frente de ella.

«Le decían que estaba loca, que su mamá no era un ángel, que estaba muerta, y mi hija no entendía. (…) Yo muchas veces hablaba, toque el tema en reunión, pero me decían que eran juegos de niños. Pero no esos juegos, donde está la educación en la casa».

La reflexión del auditor

Durante la conversación, y en modo de reflexión, Tencha y el auditor conversaron de que este tipo de educación viene desde la casa.

Asimismo, contó que las compañeras tildaban a la pequeña de loca. «No he querido llevar a mi hija al psicólogo porque la tratan de loca, ella no quiso ir porque tenía miedo de que la molestaran».

«Hay que apoyarla» y «no la apure», fueron los consejos de nuestra sabia viejita. Mientras el auditor contaba que la lamentable situación había sido hace un año.

Para concluir, el padre envió un mensaje a todas las familias. Esto para que aconsejen a sus hijos, y conversen con ellos estos temas que pueden perjudicar directamente a muchos estudiantes, sobre todo en estas fechas que los jóvenes vuelven a clases y vuelven a reflotar problemáticas como el bullying.

«No piensen que el colegio es para que los niños sean educados. El colegio es para que aprendan otras cosas, la enseñanza viene de la casa. A veces los niños chicos no se dan cuenta y dicen cosas tan hirientes que dejan marcado a otros niños, y como papas tenemos que hacernos responsables de esas cosas».