Se acabó todo: Ignacia Michelson confirma su quiebre con Marcianeke

Hace un par de jornadas comenzaron las especulaciones de un posible quiebre entre Ignacia Michelson y Marcianeke, que la misma chica Playboy se encargó de aclarar. Sin embargo, días más tarde fue la misma modelo nacional, la encargada de confirmar el fin de la relación con el artista urbano.

«Estuvimos distanciados, no peleados», señaló Michelson recientemente, mediante sus historias de Instagram. Asimismo, aclaró que querían darse un tiempo, mientras ella estaba en México.

Igualmente, la chica playboy explicó que se querían y gustaban mucho, y que querían ver que pasaba cuando ella vuelva a Chile.

«Quedó de que se la iba a jugar el hombre, tenemos una conexión, llego el 26 (de octubre) y ahí vamos a saber qué onda, estamos como partiendo de cero, ay no sé, es como raro ya, no me pregunten tanta cosa», indicó en aquel momento la ex chica reality.

Murió la flor entre Ignacia Michelson y el cantante urbano

Fue a través del mismo espacio que aclaró la situación recientemente, donde Ignacia Michelson reveló que ahora no se encuentra emparejada con nadie.

«Soltera?», preguntó un internauta en la red social de la modelo, quien abrió la caja de preguntas em las historias de su perfil. «Si, soltera», contestó tajantamente, junto con una foto de ella acostada en una cama. La misma que ocupó para referirse lujo de detalle al quiebre con la voz de «Dímelo Má».

«Sigues con Marcianeke?», consultó otro seguidor, quien recibió un «no» categórico como respuesta. Asimismo, otra persona apuntó a los rumores surgidos en redes sociales, donde apuntaron a que el cantante urbano se había acercado a su ex pareja, Anaís Vilches.

«Ya no estás con el marciano porque se fue con su ex? disculpa lo chismosa», fue la pregunta a Ignacia Michelson, que tuvo como una respuesta una aclaración pertinente de la situación.

«No se fue con su ex, y es correcto, ya no estamos juntos», cerró en su perfil la chiquilla, confirmando que «murió la flor» con Marcianeke.