Bad Bunny en el Super Bowl 2026: revisa acá cómo y dónde ver el show del medio tiempo

Esta semana veremos una nueva edición del Super Bowl LX 2026, el evento deportivo que da espacio a que diversos cantantes se presenten con un mini concierto al medio tiempo. En esta ocasión, el puertorriqueño Bad Bunny es el elegido para hacer el espectáculo más esperado por los televidentes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (Estados Unidos), mientras que la icónica banda Green Day hará la apertura.

La cita es este 8 de febrero y podrás verlo online a través de plataformas de streaming o televisión cable.

Dónde ver el show de medio tiempo

La National Football League (NFL) tendrá la final entre los New England Patriots con los Seattle Seahawks, para coronar al campeón de la temporada 2025-2026.

El evento en general se transmitirá en el canal ESPN2 este domingo, desde las 18:00 horas de Chile.

En formato online, la cobertura se dará en la plataforma de Disney+ con la suscripción Premium.

Horarios de las presentaciones:

18:00 a 19:00 horas NFL Live

19:00 horas apertura con Green Day

21:00 horas comienza el partido

22:00-22:30 horas show de medio tiempo de Bad Bunny

El cantante, galardón del Grammy en la categoría Álbum del Año, ya había pisado el escenario del Super Bowl en 2021 gracias a la invitación de Shakira, pero nunca había estado en solitario, hasta ahora. El oriundo de Puerto Rico, ha expresado su entusiasmo y sorpresa de ser partícipe en tal escenario, entregando detalles sobre cómo viviremos su presentación.

